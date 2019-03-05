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Видео: Выборгские подростки сразились на турнире по видеоиграм

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В Выборгском ТРК "Cubus" состоялся свободный турнир по видеоиграм. По заверениям организаторов, такое событие происходит в городе впервые. Наверное, именно поэтому оно собрало в стенах торгового центра такое значительное количество молодых людей. 

Основными участниками стали школьники и студенты, в среднем, от 14 до 20 лет. Они сразились в файтингах Mortal Kombat и Injustice на игровой консоли PlayStation, а также попробовали свои силы в интерактивном симуляторе танцев и вождения. Последний кстати, был представлен в шлемах виртуальной реальности. 

В состязании "на вылет" по Mortal Kombat победил выборжанин Вячеслав Рябов. Под занавес мероприятия организаторы пообещали, что это будет не единичный турнир и у желающих сразиться в киберспортивных дисциплинах выборжан обязательно будет еще один шанс.

Видео: Piter.TV

Теги: видеоигры, выборг, киберспорт, компьютерные игры, кубус, мортал комбат, турнир по киберспорту
Категории: Выборг, Картина дня, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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