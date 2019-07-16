Видео: Выборг "украсит" более 650 метров дорожных ограждений

Ограждения будут установлены рядом с детским учреждениями, а также на протяжении 50 метров в каждую сторону от пешеходных переходов.

В Выборге продолжается установка ограждений вдоль дорог. До сентября текущего года в общей сложности в городе будут огорожены более 650 метров тротуаров.

Изначально районная администрация была против установки таких конструкций, но после многочисленных судов, которые инициировала прокуратура и органы Госавтоинспекции, суд решил - ограждениям в городе быть. Правила - есть правила.

Мы со своей стороны говорили о том, что у нас историческое поселение. Здесь, как мы считаем, не требуется установка ограждений. Но контролирующие органы непоколебимы, неуклонны и требуют выполнения действующих нормативов. Алексей Забойкин, начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связей администрации МО "Выборгский район"

Заборы между дорогой и тротуаром устанавливают из благих целей - оградить пешеходов от проезжей части. При этом возникает ряд других проблем, которые как раз и волнуют местную администрацию. Например, ограждения сокращают ширину и без того узких тротуаров, по некоторым из которых не сможет пройти детская коляска, не говоря уже про уборочную технику.

На сегодняшний день прокуратуру и другие органы не волнует, что тротуары узкие. По нормативам должны быть пешеходные ограждения. Этот вопрос, я думаю, что мы совместно с подрядной организацией, которая устанавливает ограждения, проработаем и найдем какой-то компромисс, какой-то выход. Алексей Забойкин, начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связей администрации МО "Выборгский район"

Также горожан волнует исторический облик города, в который точно не вписываются подобные ограждения. В связи со сжатыми сроками, установленными судом, на сегодняшний день выбрана типовая форма металлических конструкций. Но в будущем районная администрация планирует устранить этот недостаток.

Если брать центр города, то на следующий год будут рассмотрены несколько типовых вариантов установки пешеходных ограждений, уже с учетом исторического облика города. Сейчас мы обязаны исполнить решение суда и предписания ГИБДД . Алексей Забойкин, начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связей администрации МО "Выборгский район"

Фото, видео: Piter.TV