Видео: Выборг "украсит" более 650 метров дорожных ограждений

В Выборге продолжается установка ограждений вдоль дорог. До сентября текущего года в общей сложности в городе будут огорожены более 650 метров тротуаров.
Изначально районная администрация была против установки таких конструкций, но после многочисленных судов, которые инициировала прокуратура и органы Госавтоинспекции, суд решил - ограждениям в городе быть. Правила - есть правила.
Мы со своей стороны говорили о том, что у нас историческое поселение. Здесь, как мы считаем, не требуется установка ограждений. Но контролирующие органы непоколебимы, неуклонны и требуют выполнения действующих нормативов.
Алексей Забойкин, начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связей администрации МО "Выборгский район"
Заборы между дорогой и тротуаром устанавливают из благих целей - оградить пешеходов от проезжей части. При этом возникает ряд других проблем, которые как раз и волнуют местную администрацию. Например, ограждения сокращают ширину и без того узких тротуаров, по некоторым из которых не сможет пройти детская коляска, не говоря уже про уборочную технику.
На сегодняшний день прокуратуру и другие органы не волнует, что тротуары узкие. По нормативам должны быть пешеходные ограждения. Этот вопрос, я думаю, что мы совместно с подрядной организацией, которая устанавливает ограждения, проработаем и найдем какой-то компромисс, какой-то выход.
Алексей Забойкин, начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связей администрации МО "Выборгский район"
Также горожан волнует исторический облик города, в который точно не вписываются подобные ограждения. В связи со сжатыми сроками, установленными судом, на сегодняшний день выбрана типовая форма металлических конструкций. Но в будущем районная администрация планирует устранить этот недостаток.
Если брать центр города, то на следующий год будут рассмотрены несколько типовых вариантов установки пешеходных ограждений, уже с учетом исторического облика города. Сейчас мы обязаны исполнить решение суда и предписания ГИБДД .
Алексей Забойкин, начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связей администрации МО "Выборгский район"
Фото, видео: Piter.TV
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