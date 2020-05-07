Видео: В Выборге установили фотопанно «Бессмертный полк»

Инициатором проекта выступил глава районной администрации Геннадий Орлов.

В среду, 6 мая, в Выборге завершились работы по созданию фотопанно, состоящего из 9500 фотографий участников Великой Отечественной войны. Панно установлено на пересечении проспекта Ленина и Ленинградского проспекта.

Сегодня состоялась комиссия по приемке фотопанно, состоящее из фотографий ветеранов Великой Отечественной войны и которые наши жители несут в колонне "Бессмертный полк". Работа выполнена Санкт-Петербургской организацией. В фотопанно вошли 3700 фотографий, из которых несколько штук повторяется для создания большого панно. Общее количество фотографий – 9500 тысяч. Олег Лиховидов, помощник главы администрации МО "Выборгский район".

Панно представляет собой мозаику из фотографий, подобранных таким образом, что на расстоянии можно будет увидеть крупное изображение военных лет – "Танк на Красной площади". Фотографии предоставили жители Выборгского района из своих семейных архивов.

Помощник главы администрации отметил, что комиссия озвучила ряд замечаний к организации, реализующей данный проект.

При приемке прозвучали замечания, которые касаются в основном отделки задней части, и строительная организация пошла навстречу нашим пожеланиям, застилает конструкцию с задней стороны профнастилом.

- отмечает Лиховидов.

В дальнейшем конструкция будет перенесена в Сквер Победы в Южном микрорайоне Выборга, где в данный момент проходят активные работы по благоустройству территории. Рабочие уже готовят фундамент под капитальную конструкцию фотопанно.

Хотел бы подчеркнуть, что данная композиция установлена на два или три месяца, а в дальнейшем будет перенесена в Сквер Победы, где под нее вчера уже залит капитальный фундамент. Будет сделана железобетонная стена размером 8 x 5 метров по высоте, куда данное панно будет перенесено. Олег Лиховидов, помощник главы администрации МО "Выборгский район".



Отметим, что к 75-летию Победы в Выборге также благоустраивают воинское захоронение №33, мемориал на "Южном кладбище".