Видео: В Выборге торжественно открыли сквер Победы

Проект реализован в рамках программы “Комфортная среда”.

25 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Выборг в рамках рабочей поездки.

Он посетил торжественное открытие сквера Победы, который был построен в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". На церемонии также присутствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов, главы муниципальных образований Выборгского района, депутаты, ветераны, кадеты, военнослужащие, жители.

Хочу искренне поблагодарить выборжан за то, что они последовательно реализуют программу по сохранению памятных мест Выборга и по увековечению памяти Выборга как города Воинской славы. За моей спиной это панно. С одной стороны - это большая фотография, как наши вошли в Выборг. А с другой стороны, эта большая фотография состоит из тысяч маленьких фотографий. Они маленькие по размеру, но огромные по значимости. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области.

Центром всей композиции является фотопанно, где находится 900 фотографий участников Великой Отечественной войны. Неотъемлемой частью сквера является закладной камень, установленный в мае 1965 года в честь 20-летия победы над фашизмом. Главная площадка сквера выполнена в виде пятиконечной звезды и выложена красным гранитом, что символизирует красную звезду, которая была символом Победы.

Непосредственно выбирали место сами жители Выборга. Голосовали жители близлежащих домов, выбрали именно это место, потому что здесь стоит камень, который устанавливали 55 лет назад к 20 летию Победы. Сегодня у нас 75 годовщина победы в Великой Отечественной войне и, конечно, это символично. Михаил Макаров, депутат МО "Город Выборг".

Отметим, что инициатива сохранения исторической памяти о поколении Великой Отечественной войны, разработке проекта, который создается самими жителями, принадлежит главе администрации Выборгского района Геннадию Орлову.