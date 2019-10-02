Видео: В Выборге прошла ежегодная осенняя выставка-ярмарка

По традиции дипломами районной администрации были отмечены предприятия и организации, фермерские хозяйства и предприниматели за активное участие в организации и проведении XXXIX универсальной осенней выставки-ярмарки и продвижение качественных товаров на потребительский рынок нашего района.

В минувшие выходные в нашем городе проходила ежегодная осенняя выставка-ярмарка.

Поздравили с праздником участников и гостей мероприятия заместитель председателя областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Александр Варенов, а также и. о. главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович.

По традиции дипломами районной администрации были отмечены предприятия и организации, фермерские хозяйства и предприниматели за активное участие в организации и проведении XXXIX универсальной осенней выставки-ярмарки и продвижение качественных товаров на потребительский рынок нашего района.

Из года в год выборгская выставка-ярмарка не теряет популярности. Приятно отметить, что среди участников не только фермеры и сельскохозпредприятия Выборгского района, но и организации пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия торговли и общественного питания, ремесленники из разных регионов Российской Федерации. отметил Владимир Рошкович

Видео: Piter.TV