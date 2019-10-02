  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Вчера, 14:57
9
KaterinaKono13
Код вставки плеера

Видео: В Выборге прошла ежегодная осенняя выставка-ярмарка

0 0

По традиции дипломами районной администрации были отмечены предприятия и организации, фермерские хозяйства и предприниматели за активное участие в организации и проведении XXXIX универсальной осенней выставки-ярмарки и продвижение качественных товаров на потребительский рынок нашего района.

В минувшие выходные в нашем городе проходила ежегодная осенняя выставка-ярмарка.

Поздравили с праздником участников и гостей мероприятия заместитель председателя областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Александр Варенов, а также и. о. главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович.

По традиции дипломами районной администрации были отмечены предприятия и организации, фермерские хозяйства и предприниматели за активное участие в организации и проведении XXXIX универсальной осенней выставки-ярмарки и продвижение качественных товаров на потребительский рынок нашего района.

Из года в год выборгская выставка-ярмарка не теряет популярности. Приятно отметить, что среди участников не только фермеры и сельскохозпредприятия Выборгского района, но и организации пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия торговли и общественного питания, ремесленники из разных регионов Российской Федерации.

отметил Владимир Рошкович

 Видео: Piter.TV

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии