Видео: В Выборге продолжается летний ремонт дорог

Работы будут завершены к 15 августа.

В Выборге продолжается ремонт дорожного покрытия в рамках программы развития автомобильных дорог. На эти цели из областного и местного бюджета выделено около 18 млн рублей.

В настоящее время уже отремонтированы улицы 5-я Полевая, 4-я Полевая, Открытый переулок. Текущие работы планируется завершить к 15 августа.

На данный момент заключен контракт и ведутся работы на б. Кутузова от ул. Крепостной до ул. Садовой. Также сейчас проводятся конкурсные процедуры за счет субсидий областного и местного бюджета еще на три дороги. Это ул. Кооперативная, ул. Центральная в Гвардейском поселке и в Северном поселке ул. Новопоселковая. Сергей Петров, председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства.

Помимо этого, ведутся подготовительные работы к строительству путепровода в Лазаревке.

На сегодняшний момент проектная документация в администрацию представлена в полном объеме без согласования с РЖД и ФКУ "Северо-Запад". Когда будут получены данные согласования, планируется проведение экспертизы. После получения положительного заключения в администрацию будет направлена заявка на финансирование строительно-монтажных работ в 2021 году. - Отмечает Петров.

Отметим, что общая сумма строительства данного путепровода составляет 1,5 млрд рублей.

