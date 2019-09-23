Видео: В Шереметьево сбежал чемодан

"Убегающий" чемодан развеселил соцсети.

Служащие аэропорта Шереметьево сняли на видео "убегающий" чемодан.

На опубликованном видео черный чемодан на колесиках довольно бодро катится по полю аэропорта. Служащих аэропорта эта ситуация очень развеселила, они громко комментируют видео, отмечая, что чемодан резво бежит.

Это видео быстро разлетелось по соцсетям и стало вирусным. Под видео пользователи соцсетей оставляют забавные комментарии.

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