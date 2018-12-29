Видео: В Щелково мужчина зверски убил бывшую жену на парковке

В сети опубликовано видео жестокого убийства женщины среди бела дня на парковке возле "Касторамы" в Щелково.

Сегодня утром, 23 января, на парковке мужчина зверски убил молодую женщину и скрылся.

Убийство произошло на парковке возле "Касторамы" в Щелково и попало в поле зрения камеры наблюдения. Судя по видео, мужчина подкараулил женщину на парковке и набросился на нее с ножом. Он повалил ее на землю и наносил удар за ударом. Было около 12 ударов. После мужчина убежал с места преступления.

По предварительным данным следствия, 23 января утром на парковке возле магазина в г.о. Щелково подозреваемый в ходе ссоры нанес своей бывшей сожительнице не менее 5 ножевых ранений. Он полученных травм женщина скончалась на месте. СУ СК РФ по Московской области

Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Сотрудниками Щелковского отдела вневедомственной охраны был задержан 46-летний подозреваемый.

Видео и видео: РУ_ЧП