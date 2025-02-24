Студент из Щёлково уличён полицией Подмосковья в помощи онлайн-аферистам в хищении 2 млн рублей

Юноша помог телефонным мошенникам обмануть пенсионерку.

Студент из Щёлково уличён российскими правоохранительными органами в помощи онлайн-аферистам. Соответствующее заявление сделала через социальные сети пресс-служба регионального управления МВД по Московской области. Известно, что 19-летний юноша помог мошенникам украсть у пожилой женщины два миллиона рублей. Полиция установила, что на телефон 79-летней местной жительницы позвонили лжесотрудники МВД и Центробанка. Преступники сообщили жертве обмана о том, что неизвестные пытаются похитить денежные средства с её счёта. Для предотвращения этих действий звонившие рекомендовали женщине сначала обналичить сбережения, после чего передать их курьеру из инкассаторской службы. Далее средства якобы должны были быть помещены в банковскую ячейку.

Пенсионерка выполнила требования. Возле торгового центра в Мытищи она передала наличные денежные средства посыльному. пресс-служба МВД РФ

На следующий день ранее звонившие убедили гражданку поступить аналогичным образом с оставшимися сбережениями. В этот раз потерпевшая лишилась порядка 250 тысяч рублей, отдав деньги подъехавшему к её дому таксисту. Спустя некоторое время пенсионерка поняла, что её обманули. Местная жительница обратилась за помощью к полиции. Было возбуждено унголовное дело по статье 159 УК РФ.

В скором времени оперативниками был задержан курьер, забравший у потерпевшей денежные средства. Подозреваемый сообщил на допросе, что действовал по указанию неустановленных кураторов. Последние обещали своегму сотруднику материальное вознаграждение. Фигуранту расследования в настоящее время избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Организованы дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников преступления.

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Фото и видео: МВД медиа