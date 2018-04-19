Столкнулись пять машин, пострадали семь человек.

В сети появилось видео крупного ДТП в Ростове, в результате которого пострадали семь человек. На записи видно, что столкнулись пять автомобилей: бензовоз въехал в бетономешалку, которая задела автобус, Mazda и Nissan Teana. На место аварии приехали несколько экипажей скорой помощи, МЧС и пожарные. Водителя бензовоза госпитализировали с тяжелыми травмами. Также пострадали шесть пассажиров автобуса "Ростов-Азов".

В пресс-службе ростовского управления МВД сообщили, что массовая авария произошла в 09.30 на 1-м километре автодороги "Западный обход Ростова-на-Дону".

В столкновении участвовали два легковых автомобиля, пассажирский автобус "ПАЗ", в котором находилось 23 пассажира, бетономешалка и бензовоз. Пресс-служба ростовского МВД

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Фото: Instagram / rostov_roads