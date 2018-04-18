На Московском шоссе насмерть сбили очередного перебегающего пешехода

Утром 18 апреля на Московском шоссе произошла авария со смертельным исходом. Автомобилист сбил насмерть перебегающего дорогу человека. Пешеход пытался пересечь оживленную магистраль в неположенном месте около Армады.

Стоит отметить, что на данном участке часто погибают люди. В двухстах метрах располагается пешеходный переход, но многим просто лень делать крюк и идти до безопасной переправы, а затем возвращаться обратно. Одной из причиной того, что по шоссе перебегают люди, водители называют тот факт, что маршрутные таксисты соглашаются высаживать пассажирах в непредусмотренных для этого зонах. Это провоцирует петербуржцев нарушить ПДД и переходить дорогу там, где они считают нужным.

Очевидцы события рассказали, что по внешнему виду погибший напоминал человека без постоянного места жительства. Проезжавшие мимо автовладельцы накрыли голову мужчины сумкой из гипермаркета "Лента", а тело - черной тканью. С одной ноги жертвы ДТП слетела обувь. На месте инцидента работают представители полиции исотрудники реанимобиля.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

