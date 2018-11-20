Видео: Twenty One Pilots прилетели в Петербург

Известная группа отмечает 10-летие творчества.

Вечером 3 февраля в Пулково приземлилась американская инди-рок-группа Twenty One Pilots. 2 февраля музыкальный коллектив выступил в Москве, а уже завтра "пилоты" раскачают Петербург. Примечательно, что все билеты на выступление в Ледовом дворце были распроданы еще в декабре.

Музыканты были удивлены тому, что в аэропорту их встретили поклонники. Коллектив сфотографировался с желающими и отправился готовить шоу.

Знаменитый дуэт покажет гостям и жителям Петербурга новое шоу со свежим сет-листом и захватывающим визуальным рядом в рамках мирового The Bandito Tour. Данный тур стал итогом 10-летия группы.

Видео: ВКонтакте/Невские новости