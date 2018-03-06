Видео: Снежный барс призывает в Москву весну

Московский зоопарк опубликовал видео со снежным барсом, который жалобно "мяукает".

На дворе начало марта, а зима не хочет уходить и уступить место такой долгожданной весне. Люди с нетерпением ожидают оттепелей и теплого солнышка.

Но не только люди, но и звери не понимают, почему на улице еще январь вместо марта. Работники Московского зоопарка опубликовали на своей страничке в Instagram видео со снежным барсом, который "зовет весну".

Весна, ау?! Снежный барс как бы недоумевает, почему 5 марта продолжается январь. 8 марта на носу, а ощущение, что собираемся праздновать Новый год. Московский зоопарк

Люди под видео оставили добродушные комментарии, отметив, что самка барса очень мила:

Вот я щас точно как этот снежный барс себя ощущаю. так же "ау ау" кричу, в ожидании тепла. киса, милая - держись, я с тобой.

Видео: Instagram/moscow_zoo_official