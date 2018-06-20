Видео: Петербург сковали пятничные пробки

В пятницу, 12 апреля, вечерний Петербург сковали страшные пробки. Об этом сообщаем мобильный корреспондент Piter.TV.
По словам корреспондента, гигантская пробка "захватила" сразу несколько улиц. Так, плотное движение наблюдается на Симонова, Просвещения, Суздальском, Хошимина и Прокофьева.
Причина заторов на дорогах Северной столицы выясняется.
По словам автомобилистов, они находятся в пробке более 20 минут.
Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге таксист пробрался в квартиру горожанки и попытался ее изнасиловать
Видео:Piter.TV
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