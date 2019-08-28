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Видео: Паспарту сравнил "Форт Александр" с "Фортом Боярд"

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Паспарту из "Форт Боярда" приехал в Петербург. Известный французский актер Андре Буше, прославившийся по роли в телешоу "Форт Боярд", посетил главные культурные места Кронштадта.

Гость приехал в Северную столицу с женой  Патрицией, вместе они посетили выставку Айвазовского и туристический инфопавильон "Остров Фортов". После они отправились на форт "Император Александр I", который  очень напоминает легендарную французскую крепость.

Андрэ отметил, что это первый его визит в Россию. Петербург и сам "Форт Император Александр I" его очень впечатлили. 

 

Я в первый раз в Петербурге. Мне все очень нравится. Люди прекрасные и форт просто восхитительный. 

 

Андре Буше, французский актер, исполнитель роли Паспарту в теле-шоу "Форт Боярд"

 

Съемки нового сезона шоу "Форт Боярд" завершились в июле 2019 года.

Андре Буше играет в телешоу уже 30 лет, начиная с первого сезона. По сценарию он сопровождает участников от одного испытания к другому и хранит специальные ключи от сокровищницы

Новый сезон телешоу "Форт Боярд" будет представлен российским зрителям в сентябре 2019 года на канале "СТС". 

29 августа будет объявлена точная дата запуска нового сезона шоу.

 

Видео и фото - PITER.TV

Теги: андре буше, кронштадт, паспарту, форт боярд, форт император александр
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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