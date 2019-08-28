Видео: Паспарту сравнил "Форт Александр" с "Фортом Боярд"

Паспарту из "Форт Боярда" приехал в Петербург. Известный французский актер Андре Буше, прославившийся по роли в телешоу "Форт Боярд", посетил главные культурные места Кронштадта.

Гость приехал в Северную столицу с женой Патрицией, вместе они посетили выставку Айвазовского и туристический инфопавильон "Остров Фортов". После они отправились на форт "Император Александр I", который очень напоминает легендарную французскую крепость.

Андрэ отметил, что это первый его визит в Россию. Петербург и сам "Форт Император Александр I" его очень впечатлили.

Я в первый раз в Петербурге. Мне все очень нравится. Люди прекрасные и форт просто восхитительный. Андре Буше, французский актер, исполнитель роли Паспарту в теле-шоу "Форт Боярд"

Съемки нового сезона шоу "Форт Боярд" завершились в июле 2019 года.

Андре Буше играет в телешоу уже 30 лет, начиная с первого сезона. По сценарию он сопровождает участников от одного испытания к другому и хранит специальные ключи от сокровищницы

Новый сезон телешоу "Форт Боярд" будет представлен российским зрителям в сентябре 2019 года на канале "СТС".

29 августа будет объявлена точная дата запуска нового сезона шоу.

Видео и фото - PITER.TV