Видео: Панин в стихах ответил на поэму Галкина

В Instagram Алексея Панина появился ответный видеоролик Максиму Галкину, который упомянул актера в сатирической поэме, посвященной каминг-ауту голливудскому актёру Кевину Спейси.

Скандал между Максимом Галкиным и Алексеем Паниным набирает обороты. Накануне в Instagram актера появился ответный видеоролик шоумену, который упомянул Панина в сатирической поэме, посвященной каминг-ауту голливудскому актеру Кевину Спейси.



Ответный видеоролик Панин записал в стихах. На кадрах актер обвиняет Галкина в нетрадиционной сексуальной ориентации, а сам ролик, по словам звезды, был записан не для привлечения внимания. Также он повторяет сожаление о вовлечении в скандал Аллы Пугачёвой, которую он ранее обозвал "старой женщиной".



Подписчики раскритиковали ролик, а один из пользователей в комментариях написал "Не удивлюсь, если всё это дочь снимала". Отметим, что в скандальных видеороликах действительно иногда участвует дочь Алексея Панина.

Видео: Instagram/alekseypanin77