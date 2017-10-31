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Видео: Панин в стихах ответил на поэму Галкина

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В Instagram Алексея Панина появился ответный видеоролик Максиму Галкину, который упомянул актера в сатирической поэме, посвященной каминг-ауту голливудскому актёру Кевину Спейси.

Скандал между Максимом Галкиным и Алексеем Паниным набирает обороты. Накануне в Instagram актера появился ответный видеоролик шоумену, который упомянул Панина в сатирической поэме, посвященной каминг-ауту голливудскому актеру Кевину Спейси.

Ответный видеоролик Панин записал в стихах. На кадрах актер обвиняет Галкина в нетрадиционной сексуальной ориентации, а сам ролик, по словам звезды, был записан не для привлечения внимания. Также он повторяет сожаление о вовлечении в скандал Аллы Пугачёвой, которую он ранее обозвал "старой женщиной".

Подписчики раскритиковали ролик, а один из пользователей в комментариях написал "Не удивлюсь, если всё это дочь снимала". Отметим, что в скандальных видеороликах действительно иногда участвует дочь Алексея Панина.

Видео: Instagram/alekseypanin77 

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Категории: Новости России

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