Видео: Nissan представил нейроинтерфейс, который научит автомобили читать мысли людей

Разработчики из японского автоконцерна Nissan решили научить свои машины угадывать мысли и желания водителей.

Компания Nissan первой в мире разработала систему, которая позволит умным автомобилям будущего читать мысли своих водителей. По данным издания TechCrunch система Braint-to-Vehicle будет представлена на крупнейшей в мире выставке инноваций CES-2018. Речь идет о нейроинтерфейсе, который будет считывать волновую активность человеческого мозга. На основе полученных данных автомобили смогут считать желание человека затормозить или ускориться еще до того, как водитель самостоятельно начнет давить на педали тормоза или газа. Ожидается, что разработка Nissan будет использоваться как на беспилотных, так и на классических машинах.

В Сети уже появилось официальное видео от Nissan с презентацией технологии. Японские компьютерщики уверяют, что на интерпретацию каждого действия системе понадобится не более 300 милисекунд. Для ее работы водителю придется надеть на голову ЭЭГ-гарнитуру (с подобными мы сталкиваемся в кабинетах невропотологов). Этот шлем будет считывать активность моторной коры мозга: она сможет определять простейшие пожелания автомобилиста. Инженеры говорят, что их изобретение поможет сэкономить до 0,5 секунды при реакции водителя на изменение дорожной обстановки.

В данный момент подобные нейроинтерфейсы используются для реабилитации жертв инсульто, при создании простейших ПК-игр, считывающих желания человека, и в военной отрасли.