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Видео: Незаконные мигранты из Марокко атаковали 5-звездочный пляж в Испании

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Один из отдыхающих снял на видео, как десятки нелегалов высадились на многолюдный туристический пляж.

Нелегалы штурмом взяли пляж 5-звездочного отеля в Испании.

Один из отдыхающих 5-звездочного отеля Sancti Petri Melia Hotel запечатлел на видео, как к пляжу стремительно приближается лодка, на которой находится около полусотни нелегалов. При приближении к берегу люди соскочили с лодки и бегом направились к отелю, чтобы потом затеряться в городе.

Полиция позднее сообщила, что удалось задержать 29 нелегалов. Все задержанные оказались несовершеннолетними гражданами Марокко.

Видео: Instagram/a3noticias

Теги: в мире , жесть , испания , мигранты , мировые новости , нелегалы
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости Общество

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