Видео: Неадекватный водитель распылил газ из баллончика в лицо беременной женщине в Красноярске

Женщину с угрозой выкидыша на 23 неделе беременности и с ожогом глаз увезли в больницу.

В Красноярске в ходе дорожного конфликта водитель распылил в лицо беременной женщины газ из баллончика, подрался с мужем и уехал.

В паблике ЧП Красноярск в социальной сети ВКонтакте опубликовано видео с камер наблюдения инцидента, который произошел 18 февраля в районе ост. "Студенческая" по ул. Свердловская. В паблике обратились за помощью, чтобы найти водителя красной "Тойоты", который в ходе дорожного конфликта подрезал машину с беременной женщиной за рулем. Затем мужчина распылил газ прямо в лицо женщине.

Заступиться за супругу вышел пассажир, муж беременной. Между мужчинами завязалась драка. На видео видно, что женщина вышла из машины и машет руками, пытается промыть глаза снегом. На помощь к ней подошла другая женщина - водитель.

Сообщается, что беременную на 23 неделе госпитализировали в больницу с угрозой выкидыша. Также у нее диагностирован химический ожог глаз.

Видео: ЧП Красноярск