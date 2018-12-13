Видео: На улице Подвойского сохраняется аварийная ситуация

Парадную оградили лентой. Жители дома по-прежнему находятся в аварийном доме.

На улице Подвойского сохраняется аварийная ситуация после того, как отслоилась облицовочная плитка у жилого 24-этажного дома. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter TV.

В Невском районе на улице Подвойского накануне расслоилась стена 24-этажного дома. В стене образовался проём с 4 по 22 этаж. На месте происшествия появились аварийные службы. Парадную оградили лентой. Жители дома по-прежнему находятся в аварийном доме. Проём в стене образовался четвертого по 22 этаж.

Дом отдали в эксплуатацию в 2011 году. Сейчас объект обслуживает ТСЖ "Адмирал". Однако прошло 4 дня, но сотрудники аварийной службы не предпринимают никаких действий по устранению чрезвычайной ситуации.

Видео: Piter TV.