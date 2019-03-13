Видео: На Университетской набережной "Газель" столкнулась с оградой

У машины оказался пробит бензобак

На Васильевском острове в ночь на 13 марта водитель грузовика не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. Об аварии в Петербурге с участием "Газели" сообщили очевидцы. По данным местных жителей, ДТП произошло напротив Благовещенского моста, на Университетской набережной.

На место выехали экстренные службы МЧС и ГИБДД. У места инцидента чувствовался сильный запах бензина. Прохожие предположили, что у транспортного средства пробило бензобак. Однако, сведений о жертвах нет.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб