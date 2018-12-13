Видео: На Сахалине прохожие поймали маленького мальчика, который чуть не упал с 4 этажа

Спасенному малышу всего 4 года. По словам местных жителей семья, в которой рос малыш неблагополучная.

Накануне вечером, 7 мая, в поселке Соловьевка на Сахалине прохожие спасли маленького мальчика.

Сообщается, что инцидент произошел незадолго до 21 часа по местному времени. Прохожие услышали крики и увидели, что на карнизе окна на 4 этаже висит ребенок. Сначала очевидцы пытались пройти в квартиру, но никто им не открыл. Тогда было решено растянуть одеяло внизу и поймать мальчика. Малыш боялся и не разжимал руки.

Тогда мужчины растянули одеяло и сказали ребенку прыгать. Мальчик боялся и не хотел разжимать руки. После этого попытались помочь ему сверху, с пятого этажа, но не успели — пальцы ребенка разжались и он упал прямо на растянутое одеяло. Очевидец

Сообщается, что мать ребенка находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас семью проверяют и выясняются условия жизни данной семьи.

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Видео: Instagram/chp_sakh65