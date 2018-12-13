Опубликовано видео спасения африканского 35-летнего студента из Москва реки

Очевидцы сняли на видео, как спасатели вытаскивают из воды мужчину, который упал ранее с моста в центре столицы.

Студент одного из столичных ВУЗов упал с Каменного моста в центре Москвы.

Накануне, 7 мая, Piter.TV рассказывал подробности спасения мужчины, родом из Ганы, который упал с моста. Сейчас опубликовано видео спасения иностранца, которое сняли очевидцы. На опубликованных кадрах видно, что спасательной судно на воздушной подушке уже приблизилось к берегу. На тонувшем мужчине спасательный круг. Рядом с ним в воде спасатель в специальном костюме, который помогает подняться мужчине на борт.

Очевидцы подмечают, что мужчина уже практически без сил. Далее спасатели доставили спасенного им мужчину на берег на пункт МЧС "Крымский мост". Студенту 35 лет, он не говорит на русском и выяснить по какой причине он оказался в воде, не удалось.

Видео: HUE