  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:04
134
MShaffter
Код вставки плеера

Опубликовано видео спасения африканского 35-летнего студента из Москва реки

0 0

Очевидцы сняли на видео, как спасатели вытаскивают из воды мужчину, который упал ранее с моста в центре столицы.

Студент одного из столичных ВУЗов упал с Каменного моста в центре Москвы.

Накануне, 7 мая, Piter.TV рассказывал подробности спасения мужчины, родом из Ганы, который упал с моста. Сейчас опубликовано видео спасения иностранца, которое сняли очевидцы. На опубликованных кадрах видно, что спасательной судно на воздушной подушке уже приблизилось к берегу. На тонувшем мужчине спасательный круг. Рядом с ним в воде спасатель в специальном костюме, который помогает подняться мужчине на борт.

Очевидцы подмечают, что мужчина уже практически без сил. Далее спасатели доставили спасенного им мужчину на берег на пункт МЧС "Крымский мост". Студенту 35 лет, он не говорит на русском и выяснить по какой причине он оказался в воде, не удалось.

Видео: HUE

Теги: иностранный студент, новости москвы, новости россии, происшествия в москве
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии