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Видео: На Камчатке медведь вышел на трассу и создал пробку

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В сети появилось видео от участников дорожного движения, среди которых и был огромный медведь.

По социальным сетям разлетелось видео, снятое очевидцами, под названием "правила дорожного медвежения".

На опубликованных кадрах большой взрослый медведь вальяжно и степенно идет вдоль заснеженной трассы. Видно, что медведь совершенно не боится огромного скопления автомобилей и никуда не спешит. Многочисленные водители с уважением отнеслись к необычному участнику дорожного движения. Автомобили остановились и пропустили мишку. На дороге образовалась пробка в оба направления.

Видео: ВК, Галина Доронина

Теги: камчатка , медведь вышел к людям , необычное видео , новости регионов , пдд , природа , экология
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России Общество

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