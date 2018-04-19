Видео: На Камчатке медведь вышел на трассу и создал пробку

В сети появилось видео от участников дорожного движения, среди которых и был огромный медведь.

По социальным сетям разлетелось видео, снятое очевидцами, под названием "правила дорожного медвежения".

На опубликованных кадрах большой взрослый медведь вальяжно и степенно идет вдоль заснеженной трассы. Видно, что медведь совершенно не боится огромного скопления автомобилей и никуда не спешит. Многочисленные водители с уважением отнеслись к необычному участнику дорожного движения. Автомобили остановились и пропустили мишку. На дороге образовалась пробка в оба направления.

Видео: ВК, Галина Доронина