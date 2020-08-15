Видео: Мужчина спас пенсионерку от приближающегося поезда на Удельной

Никто из других стоящих рядом людей не помог женщине.

Неравнодушный мужчина уберег пенсионерку от попадания под грузовой поезд. Трагедия едва не произошла на Удельной утром 11 августа, в распоряжении Piter.TV оказалась кадры с места происшествия.

На видео заметно, как мужчина с велосипедом и еще несколько людей стоят перед рельсами, ожидая проезда железнодорожного состава. В один момент велосипедист бросает свой транспорт и бежит к женщине, ступившей на рельсы: пенсионерку мужчине удалось оттащить от путей за пару секунд до появления поезда на том самом месте. Заметно, что никто из других пешеходов не бросился на помощь.

Как стало известно Piter.TV, смельчаком оказался 37-летний уроженец Узбекистана и отец двоих детей, приехавший в Петербург на заработки. Мужчина трудится на рынке рядом с "Уделкой".

Ранее мы рассказывали, что на КАД два грузовика зажали легковушку Kia.

Видео: Piter.TV