Видео: В Массовом ДТП на Новорижском шоссе Подмосковья пострадали 5 человек

На дороге столкнулись 4 автомобиля, одна из машин полностью сгорела.

Накануне вечером в ближнем Подмосковье в массовом ДТП пострадали 5 человек.

ДТП произошло на 31 километре трассы "Балтия" в 10 часу вечера. На Новорижском шоссе в сторону области столкнулись 4 легковых автомобиля. После столкновения одна из машин загорелась и полностью выгорела. В результате ДТП пострадали 5 человек, сообщает ТАСС. Характер травм не уточняется.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места происшествия. На одном видео видно, как полыхает автомобиль. На втором видео видно, что автомобиль полностью выгорел, а на дороге собралась пробка. По словам очевидцев из-за ДТП пробка растянулась на 10 километров.

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