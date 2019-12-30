Видео: Двух воронежцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

К госпитализации пациентов с подозрением на новый опасный вирус подошли со всеми мерами предосторожности.

В Воронеже с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину и женщину.

Накануне днем, 28 января, двух жителей Воронежа госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Сообщается, что 55-летняя женщина и 35-летний мужчина недавно вернулись из Китая. Заболевшие обратились в поликлинику с жалобами на высокую температуру. Учитывая тот факт, что пациенты только что вернулись из КНР, то у них заподозрили коронавирус и к госпитализации подошли с мерами предосторожности.

Один из очевидцев снял на видео момент госпитализации пациентов с подозрением на опасный вирус. Медработники были в специальных защитных костюмах, а пациентов перевозили в специализированных боксах. Сейчас они находятся в боксах для особо опасных инфекций в Воронежской областной детской больнице №2.

Сейчас состояние мужчины близко к удовлетворительному, у женщины средней тяжести. У их взяты анализы, на подтверждение или отсутствия коронавируса.

Видео и фото: LIFE SHOT