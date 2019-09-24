Видео: Дмитрий Никулин избран главой Выборгского района

Состав районного депутатского корпуса сформирован из 36 человек.

В понедельник, 23 сентября, в Выборгском районе состоялось первое заседание, на котором открытым голосованием избраны: председатель районного депутатского корпуса, его заместитель и секретариат.

Главой МО "Выборгский район" единогласно утвержден Дмитрий Никулин. Заместителем председателя районного совета по итогам открытого голосования стал Сергей Кустов (МО "Город Выборг"). В секретарит депутатского корпуса избраны Надежда Белоусько (Рощинское поселение) и Галина Бабич (Красносельское поселение).

Кроме того, на первом заседании районного депутатского корпуса приняты решения, касающиеся проведения конкурсного отбора кандидатов на должность главы администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области.

В рамках повестки дня также рассматривались проекты решений, касающиеся актуализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО "Выборгский район" Ленинградской области.

В завершении, глава МО "Выборгский район" Дмитий Никулин сказал слова напутствия обновленному депутатскому составу МО "Выборгский район".

Римме Вознюк, до недавнего времени возглавлявшей Гончаровское поселение, вручен знак "За заслуги перед Выборгским районом", она отработала в органах местного самоуправления 35 лет.

Видео: Piter.TV