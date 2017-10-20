Видео: Депутат ЗакСа Красноярского края предложила коллеге "следить за базаром"

В сеть проникло видео с заседания ЗакСа Красноярского края.
На кадрах депутат "Единой России" Людмила Магомедова не сдержалась и предложила коллеге по парламенту от партии "Патриоты России" Ивану Серебрякову "следить за базаром", а также добавила, что он ее "достал".
О таком резком высказывании депутата сообщил местный канал ТВК.
Позже Магомедова объяснила журналистам, что уже извинилась перед коллективом, и к тому же, ранее она не велась на подобные провокации.
Видео: YouTube/Красноярские новости