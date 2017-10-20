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Видео: Депутат ЗакСа Красноярского края предложила коллеге "следить за базаром"

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В сети появилось видео, как на сессии Законодательного собрания Красноярского края депутат от "Единой России" Людмила Магомедова не сдержалась и предложила коллеге по парламенту от партии "Патриоты России" Ивану Серебрякову "следить за базаром" и добавила, что он ее "достал".

В сеть проникло видео с заседания ЗакСа Красноярского края.

На кадрах депутат "Единой России" Людмила Магомедова не сдержалась и предложила коллеге по парламенту от партии "Патриоты России" Ивану Серебрякову "следить за базаром", а также добавила, что он ее "достал".

О таком резком высказывании депутата сообщил местный канал ТВК.

Позже Магомедова объяснила журналистам, что уже извинилась перед коллективом, и к тому же, ранее она не велась на подобные провокации.

Видео: YouTube/Красноярские новости  

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Категории: Новости России

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