Видео: Депутат ЗакСа Красноярского края предложила коллеге "следить за базаром"

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В сети появилось видео, как на сессии Законодательного собрания Красноярского края депутат от "Единой России" Людмила Магомедова не сдержалась и предложила коллеге по парламенту от партии "Патриоты России" Ивану Серебрякову "следить за базаром" и добавила, что он ее "достал".