Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса
Сегодня, 21:39
0
TretyakovaS
74
Код вставки плеера

Видео: Дана Борисова устроила истерику на шоу "Секрет на миллион"

0
 
 

В сети появилось видео участия Даны Борисовой в шоу "Секрет на миллион". Девушка в эфире устроила истерику и несколько раз пыталась покинуть студию. Впрочем, у ведущей программы Леры Кудрявцевой нервы тоже сдали.

В сети бурно обсуждается видео участия Даны Борисовой в шоу "Секрет на миллион".

В студии обсуждались самые щекотливые вопросы, которые очень задели звезду. Ведущая программы Лера Кудрявцева спрашивала Борисову о матери, наркотиках и дочери известной блондинки. Дана несколько раз пыталась покинуть студию и истерически реагировала на каждый вопрос ведущей. В конце программы сдали нервы и у Леры Кудрявцевой, она в отчаянии бросила фразу :"Я не могу больше".

Пользователи раскритиковали Дану Борисову за неподобающее поведение, а также выразили искреннее недоумение, мол зачем пришла за миллионом, если не хотела отвечать на неудобные вопросы.

Видео: YouTube/Дни.ру

Теги: в сети появилось видео , дана борисова , дана борисова истерика , новости россии , новости шоубизнеса , появилось видео , секрет на миллион
Категории: Новости шоу-бизнеса

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5