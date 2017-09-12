В сети бурно обсуждается видео участия Даны Борисовой в шоу "Секрет на миллион".
В студии обсуждались самые щекотливые вопросы, которые очень задели звезду. Ведущая программы Лера Кудрявцева спрашивала Борисову о матери, наркотиках и дочери известной блондинки. Дана несколько раз пыталась покинуть студию и истерически реагировала на каждый вопрос ведущей. В конце программы сдали нервы и у Леры Кудрявцевой, она в отчаянии бросила фразу :"Я не могу больше".
Пользователи раскритиковали Дану Борисову за неподобающее поведение, а также выразили искреннее недоумение, мол зачем пришла за миллионом, если не хотела отвечать на неудобные вопросы.
Видео: YouTube/Дни.ру
Видео: Дана Борисова устроила истерику на шоу "Секрет на миллион"
В сети появилось видео участия Даны Борисовой в шоу "Секрет на миллион". Девушка в эфире устроила истерику и несколько раз пыталась покинуть студию. Впрочем, у ведущей программы Леры Кудрявцевой нервы тоже сдали.
В сети бурно обсуждается видео участия Даны Борисовой в шоу "Секрет на миллион".