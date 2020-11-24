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Видео: ДТП на перекрестке Каменноостровского и Большого проспектов

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Пассажирку одного авто госпитализировали.

Вечером во вторник, 24 ноября, на перекрестке Каменноостровского и Большого проспектов произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах. 

В редакцию Piter.TV попала видеозапись, на которой запечатлен момент аварии. На кадрах видно, как машины, которые стояли на светофоре, начали движение, и в этот момент на перекресток вылетела иномарка. Пострадавшим оказали помощь, одну из пассажирок госпитализировали. 

Ранее мы писали, что массовая авария на КАД собрала пробку на 7 километров.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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