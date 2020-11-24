Видео: ДТП на перекрестке Каменноостровского и Большого проспектов

Пассажирку одного авто госпитализировали.

Вечером во вторник, 24 ноября, на перекрестке Каменноостровского и Большого проспектов произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись, на которой запечатлен момент аварии. На кадрах видно, как машины, которые стояли на светофоре, начали движение, и в этот момент на перекресток вылетела иномарка. Пострадавшим оказали помощь, одну из пассажирок госпитализировали.

Ранее мы писали, что массовая авария на КАД собрала пробку на 7 километров.

Видео: Piter.TV