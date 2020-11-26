Видео: ДТП на перекрестке Асафьева и Энгельса

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Вечером в четверг, 26 ноября, на перекрестке улицы Асафьева и проспекта Энгельса произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как поток машин начинает поворачивать налево в тот момент, когда встречный автомобиль, по всей видимости решивший проскочить перекресток, влетел в одну из иномарок. Одна из машин несколько раз развернулась после столкновения.

Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что водитель сбил пешеходов на Софийской улице.

Видео: Piter.TV