Видео: ДТП на перекрестке Асафьева и Энгельса

Вечером в четверг, 26 ноября, на перекрестке улицы Асафьева и проспекта Энгельса произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.
На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как поток машин начинает поворачивать налево в тот момент, когда встречный автомобиль, по всей видимости решивший проскочить перекресток, влетел в одну из иномарок. Одна из машин несколько раз развернулась после столкновения.
Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.
Ранее мы писали, что водитель сбил пешеходов на Софийской улице.
Видео: Piter.TV
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