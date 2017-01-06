На видео попал момент аварии на Невском путепроводе

На путепроводе столкнулись Lexus, грузовой Volvo, автобус "Волга-Газ" и Ford. Погиб один человек.

В Санкт-Петербурге 3 июля произошло смертельное ДТП на Невском путепроводе. В ходе аварии фура повисла над железнодорожными путями. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария на Невском путепроводе произошла около двух часов дня. На путепроводе столкнулись Lexus, грузовой Volvo, автобус "Волга-Газ" и Ford. В результате аварии погиб один человек, водитель автомобиля Ford, водитель фуры находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, в отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель человека. Сам 25-летний автовладелец находится в состоянии средней степени тяжести в больнице.

Фото и видео: ВК/ Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.