Видео: Арестован подозреваемый в убийстве 10-летнего мальчика

В Петербурге арестован убийца 10-летнего Руслана Королёва

В Приморский районном суду Петербурга на закрытом заседании был арестован Александр Георгиевский, который подозревается в убийстве десятилетнего Руслана Королёва, сообщает Online47.

Подозреваемого отправили под стражу до 19 февраля. В ближайшее время главному фигуранту дела будут выдвинуты обвинения.

Напомним, что представители следственного комитета рассказали о раскрытии дела о пропаже третьеклассника Руслана Королева из поселка Отрадное. Мальчик пропал в октябре 2017 года. Последний раз его видели, когда школьник садился на электричку. После чего стало известно, что мужчина жестоко задушил мальчика, а позже расчленил труп и спрятал останки на разных участках местности Ленинградской области и Петербурга.

Видео: 47News

