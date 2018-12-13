Видео: въездной знак Выборга украсили 1600 цветов герани

Цветы высажены сегодня утром сотрудниками Комбината благоустройства.

Сегодня утром в Выборге возле железнодорожного вокзала высадили цветы. Посадкой 1600 саженцев герани ранним утром занимались сотрудники отдела озеленения Комбината благоустройства.

Мы высаживаем впервые в этом году на этом знаковом месте, мимо которого все туристы проезжают. Впервые высаживаем герань. Так как Ленинградская область (особенно ближе к Выборгу) - зона рискованного земледелия, то цветы сажаем закаленные, которые должны вынести временные похолодания. Марина Матвеева, начальник отдела озеленения МУП "Комбинат благоустройства"

Сотрудник Комбината благоустройства рассказала команде Piter.TV о случае вандализма, который произошел у нее на глазах буквально сегодня утром.

Я сегодня шла, смотрю, человек с собакой. Собака идет по цветам, по кустам. А он идет, на веревке ее держит. Хоть бы немножко отдернул ее. У нас люди еще такие - хотят красоту, и в то же время они убивают эту красоту. сотрудница МУП "Комбинат благоустройства"

Всего в Выборге будет высажено около 70 тысяч цветов для украшения города.

Не топчите и не выкапывайте цветы с городских клумб. Давайте беречь красоту и уважать труд людей!

Фото, видео: Piter.TV