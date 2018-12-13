Видео: въездной знак Выборга украсили 1600 цветов герани

Сегодня утром в Выборге возле железнодорожного вокзала высадили цветы. Посадкой 1600 саженцев герани ранним утром занимались сотрудники отдела озеленения Комбината благоустройства.
Мы высаживаем впервые в этом году на этом знаковом месте, мимо которого все туристы проезжают. Впервые высаживаем герань. Так как Ленинградская область (особенно ближе к Выборгу) - зона рискованного земледелия, то цветы сажаем закаленные, которые должны вынести временные похолодания.
Марина Матвеева, начальник отдела озеленения МУП "Комбинат благоустройства"
Сотрудник Комбината благоустройства рассказала команде Piter.TV о случае вандализма, который произошел у нее на глазах буквально сегодня утром.
Я сегодня шла, смотрю, человек с собакой. Собака идет по цветам, по кустам. А он идет, на веревке ее держит. Хоть бы немножко отдернул ее. У нас люди еще такие - хотят красоту, и в то же время они убивают эту красоту.
сотрудница МУП "Комбинат благоустройства"
Всего в Выборге будет высажено около 70 тысяч цветов для украшения города.
Не топчите и не выкапывайте цветы с городских клумб. Давайте беречь красоту и уважать труд людей!
Фото, видео: Piter.TV
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