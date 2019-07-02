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Видео: выпускники Университета гражданской авиации получили дипломы

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В этом году выборгский филиал вуза закончили 84 студента.

В библиотеке А. Аалто прошло торжественное вручение дипломов выпускникам Выборгского филиала ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации".  В этом году филиал в Выборге закончили 84 студента, среди них четверо - с красным дипломом.

Поздравили выпускников начальник Байконурского филиала Единой службы авиационного поиска и спасения Роскосмоса Сергей Семченко и депутат МО "Город Выборг" Анатолий Смольянинов:

Это учебное заведение занимает особое место в нашем городе. И каждый из вас для нас очень важен. Удачи вам! Берегите себя! 

Анатолий Смольянинов, депутат МО "Город Выборг"

Сейчас  авиация испытывает сильный "голод". Поэтому путь для вас открыт. Мы вас ждём и возлагаем на вас большие надежды.  

Сергей Семченко, начальник Байконурского филиала Единой службы авиационного поиска и спасения Роскосмоса

Также на церемонии присутствовал начальник отдела поддержания лётной годности воздушных судов Северо-Западного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Олег Ширин.

Гости поздравили выпускников и вручили им заслуженные дипломы. Выпускники, окончившие вуз с красным дипломом, также получили почетные значки с символикой университета. 

Фото, видео: Piter.TV

Теги: библиотека аалто, вручение дипломов, выборг, выпускной, диплом, университет гражданской авиации
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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