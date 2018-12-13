Видео: в Выборге выбрали лучших исполнителей патриотической песни

Лучшими в районе стали школьники из Выборга.

В Выборге состоялся конкурс патриотической песни "Музыка Отечества". В 23 раз жюри состоящее из профессиональных вокалистов выбрало лучшие коллективы и исполнителей со всего района.

На первый этап конкурса было заявлено 38 коллективов, из которых только 11 дошло до финала в Выборге. По итогам выступления, лучшей среди молодых хоров (4-7 класс) стала МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7" из Выборга. Лучшей среди хоров старшей возрастной категории стала МБОУ "Гимназия", также из Выборга. Лучшим патриотическим солистом в возрасте от 4 до 7 лет стала Грибовская София из Выборга, обучающаяся во "Дворце творчества", а лучшим солистом в старшей категории с 8 по 11 класс стала Шестакова Ангелина, обучающаяся там же.

Видео: Piter.TV