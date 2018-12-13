Видео: все на субботник! Выборгские депутаты организовали уборку общегородских территорий

Не стыдно убираться, стыдно жить в грязи! Уже на протяжении многих лет весной депутаты МО "Город Выборг" и "Выборгский район" проводят на своих округах масштабные субботники. И этот год не стал исключением.

Сегодня депутат 16-го округа Александр Петров организовал субботник в лесополосе за 10-й школой. Именно здесь 2 года назад были отсыпаны дороги и установлены скамейки для комфортного отдыха горожан.

Помочь с уборкой территории приехали сотрудники организаций Выборга. Среди них - предприятия "Гранд Выборг", "Приоритет", транспортные компании, общественное объединение "Фаворит Выборг", Выборгский порт, ООО "РАСЭМ и многие другие. Также в субботнике приняли участие представители Комбината благоустройства, которые не только помогли с уборкой парка, но и предоставили необходимый для этого инвентарь.

Скопился мусор. Также на территории много сушняка и поваленных деревьев. Мы это все попилили и сейчас складываем в контейнер. Хотелось бы поблагодарить, конечно, компанию РАСЭМ, которая предоставила нам контейнер, а также предприятия, которые пошли нам навстречу и приняли участие в нашем субботнике. Виктор Гришкин, помощник депутата 16-го округа

Жители округа рады видеть территорию лесопарка чистой и благоустроенной.

Мы живем недалеко от этого парка. Для нас это очень хорошее место. Я и все кто здесь бывает, с кем мы общаемся, очень благодарны за благоустройство и за постоянную чистоту. жители Выборга

Также субботник сегодня прошел на улице Спортивной. Уборку инициировал депутат 11-го округа Михаил Макаров. Михаил вместе с неравнодушными жителями очистили от мусора лесопарковую зону недалеко от театра "Святая крепость".

Непосредственно на моем округе стараюсь проводить субботники каждый год на наиболее загрязненной территории. В этом году это обширная территория, которая находится за домом Спортивная 4, а также между домами пр. Победы 1 и Спортивная 4. По возможности собираемся с жителями и наводим порядок. Михаил Макаров, депутат 11-го округа

Субботник на данной территории только начался, а мы уже видим большое количество пакетов с мусором. Это говорит о том, что не все жители Выборга сознательно относятся к чистоте города.

Хотелось бы, конечно, сказать людям, чтобы они так не мусорили. Здесь сейчас в каждом дворе есть мусорные баки и контейнеры. Люди обычно где отдыхают, там и гадят. Хотелось бы таким людям сказать: "Будьте любезны, убирайте за собой. Вы же не одни. Здесь люди как-никак живут, дети гуляют. Любите свой город, соблюдайте чистоту. Не выкидывайте все куда ни попадя. Давайте жить дружно!" Сергей Гуцу, житель дома 4 по ул. Спортивная

Видео: Piter.TV