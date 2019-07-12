Видео: на улице Резервной появится новая зона отдыха

Обустроить площадку для отдыха планируется на месте ранее снесенных гаражей.

Депутат МО "Город Выборг" Анатолий Смольянинов в очередной раз встретился с жителями своего округа. На встрече поднимались вопросы, волнующие жильцов домов улицы Резервной. Среди основных – капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории. Подобные встречи Анатолий Смольянинов на своем округе проводил уже не раз. Ряд вопросов, которые поднимали жители ранее, уже решены. Среди таких тем – снос бесхозных гаражей неподалеку от жилых домов.

Решены вопросы по сносу и уборке гаражей, которые находились не на своих местах и без документов. Этот вопрос согласован с жителями и с предприятиями, которые здесь находятся и организациями. Анатолий Смольянинов, депутат МО "Город Выборг"

В ближайшем будущем на месте старых гаражей планируется обустроить площадку для отдыха.

На том месте, где находились гаражи, появится прекрасная благоустроенная площадка, которые очень хотят видеть местные жители. Это место находится недалеко от бухты, в красивом озелененном месте. Хотелось бы чтобы эта площадка действовала как зона отдыха. Анатолий Смольянинов, депутат МО "Город Выборг"

Фото, видео: Piter.TV