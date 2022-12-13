На федеральных трассах Подмосковья появятся выделенные полосы для автобусов

Пилотными в проекте станут дороги М-7 "Волга", М-5 "Урал" и М-8 "Холмогоры".

На федеральных дорогах Московской области появятся выделенные полосами. В качестве пилотных трасс в проекте будут участвовать М-7 "Волга", М-5 "Урал" и М-8 "Холмогоры". Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с сотрудниками завода "ЛиАЗ", передаёт телеканал "360" со ссылкой на трансляцию радио Sputnik.

По словам губернатора, нововведение поможет решить проблемы с графиками общественного транспорта. Дорожникам предстоит много нюансов в процессе работы, так как это сложные технологические процессы, добавил руководитель.

Мы делаем "выделенки". Обычно выделенные полосы — это городская история, городские дороги. А мы, за что еще раз хочу поблагодарить правительство России (Марат Хуснуллин нас поддержал), выделяем полосы на федеральных трассах. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

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Фото: Антон Чернов