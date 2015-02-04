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Вице-президентом Федерации фигурного катания России назначили Сихарулидзе
Сегодня, 22:31
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Вице-президентом Федерации фигурного катания России назначили Сихарулидзе

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Также вице-президентами ФФККР избрали Веру Богуш, Владимира Грибанова, Сергея Кононыхина и Ирину Рабер. 

Одним из вице-президентов Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) стал олимпийский чемпион 2022 года в парном катании Антон Сихарулидзе. Голосование было закрытым, оно проходило на отчётно-выборной конференции. Об этом в среду, 25 мая, сообщают на официальном сайте организации. 

Также вице-президентами ФФККР избрали Веру Богуш, Владимира Грибанова, Сергея Кононыхина и Ирину Рабер. 

Добавим, что Сихарулидзе также является президентом Федерации фигурного катания Петербурга. Предыдущий глава Федерации Сергей Чопозов покинул должность в декабре прошлого года после трёх месяцев работы из-за занятости на госслужбе в Новгородской области.

Ранее Сихарулидзе сообщил, что Туктамышева упустила шанс стать призером в короткой программе. Он добавил, что конкуренция в женской сборной России сейчас такова - одна ошибка может перечеркнуть все надежды на попадание в тройку призеров. 

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга

Теги: сихарулидзе, фигурное катание, ффккр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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