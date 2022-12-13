Вице-президент ЕК Шефчович назвал первый тендер по совместным закупкам газа в ЕС успешным

Марош Шефчович анонсировал еще четыре раунда таких закупок.

Первый международный тендер по совместной закупке природного газа на уровне Европейского союза прошел успешно. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами в Брюсселе сделал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Эксперт добавил, что предложения компаний смогли покрыть 100% от общей заявки поставок в Болгарию, на Украину и 80% в Молдавию.

Я рад сообщить о позитивной реакции рынка, надежные международные поставщики положительно отреагировали на наш совместный запрос в размере 11,6 миллиарда кубометров, они предложили объем более 13,4 миллиарда кубометров для заполнения наших газовых хранилищ к предстоящей зиме. Марош Шефович, вице-президент ЕК

Вице-президент ЕК поблагодарил 25 зарегистрировавшихся на платформе операторов-поставщиков. По мнению Мароша Шефчовича, сервисный оператор собрал самые привлекательные предложения на поставки в объеме 10,9 миллиарда кубометров газа, из которых 20% - это сжиженный природный газ (СПГ). Чиновник добавил, что в Еврокомиссии планируют до конца года организовать еще четыре раунда таких совместных закупок газа.

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Фото и видео: YouTube / European Commission