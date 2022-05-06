Вице-премьер Молдавии сообщил об отсутствии определенности с поставками газа из РФ в июне

Андрей Спыну рассказал о том, что "Газпром" не ответил на запрос Кишинева.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил об отсутствии определенности с энергетическими поставками из России в июне текущего года. Соответствующей информацией местный министр по региональному развитию и инфраструктуре сообщил журналистам в рамках правительственного брифинга.

Посмотрим, если нам подтвердят поставки в июне. В противном случае у нас есть резервы…Если у нас не будет контракта с "Газпромом", то мы будем покупать газ на рынке. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Андрей Спыну объяснил, что еще не получил ответ от российского газового оператора на просьбу правительства Молдавии отсрочить урегулирование задолженности за потребленное топливо. Согласно имеющемуся контракту, вопрос должен был быть решен к первому мая. В Кишиневе готовы подписать протокол после независимого аудита долгов фирмы "Молдовагаз". Однако власти страны не смогли привлечь иностранного аудитора в установленные сроки.

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Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova