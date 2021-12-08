Молдавия предоставила Украине территорию для переброски оружия с Запада

Руслан Стефанчук обсудил вопрос с коллегой Игорем Гросу.

Молдавия предоставила Украине свою территорию для переброски вооружения Запада. Соответствующее заявление сделал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Политик полагает, что поставки могут осуществляться через Румынию. Ранее Кишинев уведомил Киев о том, что не намерены помогать или способствовать тому, чтобы страны НАТО поставляли дополнительное оружие в регион.

Рад встретиться в Киеве с Игорем Гросу! Обсудили передачу Украине военной техники, оказание помощи в разминировании освобождённых территорий и введение санкций. Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады

Стоит отметить, что официальные власти Молдавии официально не прокомментировали поставку вооружения на Украину. У страны нет собственной армии.

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада