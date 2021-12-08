Молдавия предоставила Украине территорию для переброски оружия с Запада

Молдавия предоставила Украине свою территорию для переброски вооружения Запада. Соответствующее заявление сделал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Политик полагает, что поставки могут осуществляться через Румынию. Ранее Кишинев уведомил Киев о том, что не намерены помогать или способствовать тому, чтобы страны НАТО поставляли дополнительное оружие в регион.
Рад встретиться в Киеве с Игорем Гросу! Обсудили передачу Украине военной техники, оказание помощи в разминировании освобождённых территорий и введение санкций.
Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады
Стоит отметить, что официальные власти Молдавии официально не прокомментировали поставку вооружения на Украину. У страны нет собственной армии.
Арестович рассказал о панике в украинской армии.
Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада
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