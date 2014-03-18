Маттео Сальвини уверен, что мирный план Дональда Трампа уберет задачу для ЕС по отправке помощи ВСУ.

Вице-премьер Италии, министр транспорта и инфраструктуры и по совместительству лидер партии "Лига" Маттео Сальвини рассчитывает, что с разработкой мирного плана по региональному конфликту на Украине отправка вооруженной помощи киевскому режима со стороны международных союзников больше не понадобится. Такой ответ чиновник сделал в эфире радиостанции Radio24, отвечая на вопрос ведущего о продолжении военных поставок для ВСУ в 2026 году.

Я рассчитываю, что не будет необходимости говорить о новом оружии, потому что конфликт прекратится... Решение по мирному плану должен принимать киевский режим, а не европейские власти. Оставим это решать Украине, а не Брюсселю. Маттео Сальвини, вице-премьер Италии

Напомним, что в четверг, 20 ноября, глава местного внешнеполитического ведомства Антонио Таяни рассказал общественности, что подписал совместно с министрами обороны и экономики новый 12-й пакет военной помощи для Украины. Однако содержание остается засекреченным для широкой аудитории. Итальянские журналисты пишут о том, что в перечень попали комплектующие и боеприпасы для систем противовоздушной обороны SAMP-T.

Италия обсуждает возможности отправки саперов для разминирования территорий и морских районов Украины.

Фото: YouTube / Matteo Salvini