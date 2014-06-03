Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, написал песню про содержанок

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин презентовал свой новый хит в одной из популярных социальных сетей под названием «Она не похожа на всех».

Песня повествует жизнь богатых мужчин, которые, зарабатывают деньги и не могут найти свою любовь. Также Рогозин выложил клип. Где кадры с молодыми девушками на модных вечеринках сменяться пожарными, учительницами и врачами, которые усердно выполняют свою работу. Автор музыки и исполнитель песне, стал Сергей Казак.

«Женщины золото любят, охотно меняют свободу на клетку.

Девушек золото губит, рубят голубки топориком ветку.

Знают мужчины могущество злата, ищут мужчины для сердца подруг.Много встречают красивых и ладных, долго бесцельно ходят по кругу»-поётся в музыкальной композиции.

«Фу!!! Даже помыслить не могла, что настоящих женщин представляют так пошло и банально»-прокомментировала одна из подписчиков Дмитрия Рогозина.

Напоминаем у вице-примера, это уже не первый опыт в написании песни. До этого он презентовал музыкальную композицию под названием «Ленка». Которая в итоги оказалась про подростковую любовь Рогозина.