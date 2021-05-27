Абрамченко сообщила о десяти планах адаптации к изменению климата

Их разработка продолжится до конца нынешнего года.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала о десяти планах адаптации к изменению климата. Об этом сообщает телеканал 360.

По ее словам, планы были подготовлены федеральными министерствами и ведомствами. Их разработка продолжится до конца нынешнего года.

Абрамченко отметила, что свои планы по климату утвердили Курская, Кемеровская, Волгоградская, Вологодская, Белгородская и Пензенская области, а также Республика Крым. Реализация планов идет в рамках действующих бюджетов и программ развития.

Ранее Абрамченко назвала лидеров мусорной отрасли.

Фото: government.ru