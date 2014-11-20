Вице-губернатор Разумишкин высадил деревья боярышника на площади Европы

В Петербурге на площади Европы посадили 49 деревьев в рамках акции по благоустройству.

В Санкт-Петербурге на площади Европы вице-губернатор Евгений Разумишкин вместе с представителями администрации Василеостровского района и горожанами принял участие в акции по благоустройству и высадке деревьев. Об этом сообщает телеграм-канал Евгения Разумишкина.

Акция прошла на намывных территориях Васильевского острова в рамках осеннего месячника по благоустройству. Участники высадили 49 деревьев боярышника в сквере на площади Европы. Ранее эти растения украшали набережные в садах-трансформерах города.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин, глава Василеостровского района Михаил Соболев, директор Штаб-квартиры Русского географического общества Роман Рябинцев, а также местные жители. По словам участников, подобные инициативы помогают формировать бережное отношение к городской среде и способствуют озеленению новых районов Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Петербурге до конца агротехнического периода отремонтируют свыше 2,5 тыс. объектов.

Фото: Telegram / Евгений Разумишкин