Албин утвердил концепцию восстановления прибрежной части Крестовского острова

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин утвердил план развития прибрежной части Приморского парка Победы на Крестовском острове.

Во вторник, 9 января, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин утвердил план развития прибрежной части Крестовского острова. Утвержден план концепции восстановления части Приморского парка Победы. Работы запланированы в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Приведение в порядок прибрежной части Приморского парка Победы – это часть большой работы, которую город проводит в преддверии Чемпионата мира по футболу. Появляются новые спортивные и транспортные объекты, благоустраиваются улицы, парки и скверы. Игорь Албин



Все восстановление должно закончится до конца апреля 2018 года. Ленгипроинжпроект создаст актуальный топографический план местности. Комитет имущественных отношений и комитет по контролю за имуществом демонтируют ненужные объекты и подземные инжирные коммуникации.

В февраля КРТИ начнет восстанавливать берег Малой Невки. Комитет по благоустройству будет восстанавливать зеленые насаждения и дороги. В январе-марте отремонтируют освещение, пляжную зону и прилегающие территории.

Фото: Instagram / evgeniya_dugareva