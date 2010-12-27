Евгений Елин оценил мощь Невского района после доклада чиновников

"Району нужны инвесторы", - считает вице-губернатор.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин объявил, что Невский район города является одним из самых мощных в Северной столице. К такому выводу чиновник пришел после изучения темпов роста налоговых поступлений, зарплаты и создания на территории высокотехнологичных производств. С докладами о развитии района перд представителем Смольного выступила местная администрация. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

На данный момент острым вопросом для города является поиск инвесторов для развития экономического потенциала. Евгений Елина вручил главе Невского района документы на социальное жилье для многодетных семей.

Мы столкнулись с конкуренцией районов за инвесторов комментирует проблему Елин

Также специалист отметил, что чиновника следует искать диалога с жителями по поводу уборки и благоустройства. Особенно это актуально сейчас, когда некоторые функции переходят от Смольного в местные администрации.

Фото: Piter.tv

